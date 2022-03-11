В Ростовской области еще 1 923 человека вылечились от COVID-19

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1 923 человека. Они повторно прошли ПЦР-тестирование, результаты оказались отрицательными. Об этом в региональном правительстве сообщили 15 марта.В стационарах ковидных госпиталей продолжают лечение 1 889 пациентов, у которых подтвердился ковид. В тяжелом состоянии и медикаментозной коме находятся 24 человека. Их подключили к высокоточной аппаратуре. На неинвазивной ИВЛ – 160 человек.С начала пандемии в Ростовской области опасную инфекцию победили почти 324 тысячи человек.