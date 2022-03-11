Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области еще 1 923 человека вылечились от COVID-19

В Ростовской области еще 1 923 человека вылечились от COVID-19

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1 923 человека. Они повторно прошли ПЦР-тестирование, результаты оказались отрицательными. Об этом в региональном правительстве сообщили 15 марта.

В стационарах ковидных госпиталей продолжают лечение 1 889 пациентов, у которых подтвердился ковид. В тяжелом состоянии и медикаментозной коме находятся 24 человека. Их подключили к высокоточной аппаратуре. На неинвазивной ИВЛ – 160 человек.

С начала пандемии в Ростовской области опасную инфекцию победили почти 324 тысячи человек.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.