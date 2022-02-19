За сутки на Дону от коронавируса вылечился 4 021 человек

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В Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились четыре тысячи человек. Они повторно прошли ПЦР-тестирование, результаты оказались отрицательными. Об этом сообщили в правительстве донского региона.В стационарах ковидных госпиталей находятся 3 462 пациента с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 34 человека, их ввели в искусственную кому. Все питательные смеси поступают им через трубку, подведенную к трахее. На неинвазивной ИВЛ сейчас находятся 259 человек.За весь период в Ростовской области выздоровели 239 754 человека.