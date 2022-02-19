Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За сутки на Дону от коронавируса вылечился 4 021 человек

За сутки на Дону от коронавируса вылечился 4 021 человек

В Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились четыре тысячи человек. Они повторно прошли ПЦР-тестирование, результаты оказались отрицательными. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

В стационарах ковидных госпиталей находятся 3 462 пациента с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 34 человека, их ввели в искусственную кому. Все питательные смеси поступают им через трубку, подведенную к трахее. На неинвазивной ИВЛ сейчас находятся 259 человек.

За весь период в Ростовской области выздоровели 239 754 человека.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.