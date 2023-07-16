В Ростове больше двух месяцев ищут пропавшую без вести женщину

Фото: поисковый отряд добровольцев «Юг».

В Ростове разыскивают 47-летнюю женщину, пропавшую без вести. О местонахождении Оксаны Стефаншиной ничего не известно почти три месяца.Днем 28 апреля горожанка ушла из дома. Она не вернулась ни к вечеру, ни на следующий день. С тех пор связь с Оксаной оборвалась. Родные бросились на поиски, но не смогли найти ее самостоятельно. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.Оксану Стефаншину ищут по всем районам донской столицы и ближайшим муниципалитетам. Неравнодушные люди распространяют ориентировку на пропавшую в соцсетях.У ростовчанки темные, с сединой, волосы, карие глаза, среднее телосложение, рост - около 170 сантиметров.Если вы видели Оксану Стефаншину или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 550-10-54.