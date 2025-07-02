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На территории всей Ростовской области объявили опасность по беспилотникам

На территории всей Ростовской области объявили опасность по беспилотникам
На территории всей Ростовской области объявили опасность по беспилотникам. Об этом сообщили в РСЧС 2 июля около 11:00.

Жителей региона просят укрыться в помещениях и не подходить близко к окнам.

Напомним, ночью в регионе отразили атаку двух беспилотников.
Фото: Donday
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