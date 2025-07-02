На Дону обнаружили свыше 600 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна

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В Ростовской области выявлено более 600 тысяч тонн зерна, в отношении которого были предоставлены недостоверные декларации. Информация об этом поступила из регионального управления Россельхознадзора.В ходе инспекций, проведенных в июне, эксперты ведомства выявили 307 некорректных деклараций, касающихся зерновых, бобовых и масличных культур. Суммарный объем зерна с недостоверной декларацией достиг 654 тысяч тонн.Установлено, что у ряда предпринимателей не было в наличии необходимой документации, подтверждающей исследования на наличие остаточных пестицидов. В частности, подобная документация отсутствовала у одного из предпринимателей, осуществляющих деятельность в Егорлыкском районе.Помимо этого, в Родионово-Несветайском районе был зафиксирован факт нарушения технологии обработки посевов озимой пшеницы одним из местных сельхозпроизводителей.В адрес предпринимателей и сельхозпроизводителей были направлены официальные предостережения о недопустимости нарушения установленных требований, а также рекомендации по принятию мер для обеспечения их соблюдения.