Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону обнаружили свыше 600 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна

На Дону обнаружили свыше 600 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна

В Ростовской области выявлено более 600 тысяч тонн зерна, в отношении которого были предоставлены недостоверные декларации. Информация об этом поступила из регионального управления Россельхознадзора.

В ходе инспекций, проведенных в июне, эксперты ведомства выявили 307 некорректных деклараций, касающихся зерновых, бобовых и масличных культур. Суммарный объем зерна с недостоверной декларацией достиг 654 тысяч тонн.

Установлено, что у ряда предпринимателей не было в наличии необходимой документации, подтверждающей исследования на наличие остаточных пестицидов. В частности, подобная документация отсутствовала у одного из предпринимателей, осуществляющих деятельность в Егорлыкском районе.

Помимо этого, в Родионово-Несветайском районе был зафиксирован факт нарушения технологии обработки посевов озимой пшеницы одним из местных сельхозпроизводителей.

В адрес предпринимателей и сельхозпроизводителей были направлены официальные предостережения о недопустимости нарушения установленных требований, а также рекомендации по принятию мер для обеспечения их соблюдения.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.