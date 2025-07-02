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В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний водитель

В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний водитель
В Цимлянске Ростовской области пострадал 15-летний водитель. Происшествие случилось 2 июня на улице Советской.

Около 5:00 юноша на автомобиле «Датсун» ехал по второстепенной дороге через нерегулируемый перекресток. По предварительным данным, он не пропустил «УАЗ Патриот», двигавшийся по главной дороге. В результате машины столкнулись, а затем иномарка врезалась в дерево.

По данным региональной Госавтоинспекции, подросток получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: ГАИ РО
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