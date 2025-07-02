На Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Фото: пресс-служба МВД России

В Ростовской области правоохранительные органы прекратили преступную деятельность группы, занимавшейся незаконной продажей оружия и боевых припасов. Согласно заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, были задержаны лица, подозреваемые в участии в нелегальном обороте оружия, взрывчатых материалов и боекомплекта.В ходе спецоперации, реализованной в Ростове-на-Дону и Батайске, выяснилось, что преступники планировали сбыть крупную партию нелегальной продукции. Речь идет о предотвращении продажи около 4 500 единиц боеприпасов различных видов, 240 контейнеров с бездымным порохом общим весом 120 килограммов, а также 26 единиц огнестрельного оружия, включая основные детали пистолетов и штык-нож.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за нелегальный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В соответствии с действующим законодательством обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет, а также штрафные взыскания.