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На Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

На Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

В Ростовской области правоохранительные органы прекратили преступную деятельность группы, занимавшейся незаконной продажей оружия и боевых припасов. Согласно заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, были задержаны лица, подозреваемые в участии в нелегальном обороте оружия, взрывчатых материалов и боекомплекта.

В ходе спецоперации, реализованной в Ростове-на-Дону и Батайске, выяснилось, что преступники планировали сбыть крупную партию нелегальной продукции. Речь идет о предотвращении продажи около 4 500 единиц боеприпасов различных видов, 240 контейнеров с бездымным порохом общим весом 120 килограммов, а также 26 единиц огнестрельного оружия, включая основные детали пистолетов и штык-нож.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за нелегальный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В соответствии с действующим законодательством обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет, а также штрафные взыскания.
Фото: пресс-служба МВД России
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