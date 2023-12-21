В Ростовской области запретили продажу пиротехники

Фото: Денис Демков

Перед новогодними праздниками в донском регионе ввели запрет на торговлю пиротехникой и её использование. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.Кроме Ростовской области, ограничения коснулись еще пяти регионов. В их числе – Краснодарский край, Брянская, Курская, Белгородская области и Республика Крым. Вероятно, меры приняли в целях безопасности, потому что эти регионы находятся рядом с зоной СВО.Однако в правительстве Ростовской области заявили, что в указе губернатора № 105 данных о запрете реализации пиротехнических изделий нет.Административная ответственность грозит нарушившим запрет. Житель региона, запустивший фейерверк, может получить штраф до пяти тысяч рублей. Если при этом будет повреждено имущество и причинен вред здоровью человека, то можно отправиться в колонию.Напомним, в Ростовской области запрещен запуск фейерверков. Ограничения действуют с 1 декабря до 1 марта. В региональном правительстве сообщили, что впоследствии их могут продлить.