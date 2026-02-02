Фото: Гидрометцентр

В Ростовской области введен желтый уровень погодной опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствуют показатели синоптиков Гидрометцентра.В ближайшие дни метеорологи прогнозируют метель. Сильный снегопад ожидается в некоторых районах донского региона до 6:00 3 февраля.Помимо этого, в области будет наблюдаться сильный ветер. Местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Действие предупреждения - с 18:00 2 февраля до 6:00 3 февраля.Вдобавок в регионе ожидается гололедно-изморозевые явления. На проезжих частях будет наблюдаться гололед со снежными заносами, а на проводах и деревьях - налипание мокрого снега. Людям следует быть осторожными на улицах до 18:00 4 февраля.В связи с непогодой автовладельцам рекомендуется снижать скоростной режим и не совершать резких маневров, а пешеходам - внимательно следить за дорожной обстановкой и переходить проезжую часть в разрешенных для этого местах.