Ростовчан утром 30 декабря напугал звук взрыва

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В Ростове жителей напугал звук взрыва утром 30 декабря. Сильный грохот раздался на Таганрогской около 5:10.По словам горожан, звук взрыва разбудил горожан. Некоторые считают, что в преддверии Нового года кто-то решил взорвать петарды.- Они весь вечер вчера под окнами взрывали петарды, - добавили пользователи в комментариях.Люди негодуют, почему некоторые запускают фейерверки, несмотря на запрет. Они считают, что сейчас не лучшее время для использования пиротехники.Однако, из-за чего произошел взрыв, неизвестно. Пока в спецслужбах не давали официальных комментариев по этому поводу.Напомним, ранее власти ввели запрет на запуск и продажу пиротехнических изделий. Ограничение вступило в силу с 1 декабря и будет действовать до 1 марта 2024 года.