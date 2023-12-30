Ростовчан утром 30 декабря напугал звук взрыва
В Ростове жителей напугал звук взрыва утром 30 декабря. Сильный грохот раздался на Таганрогской около 5:10.
По словам горожан, звук взрыва разбудил горожан. Некоторые считают, что в преддверии Нового года кто-то решил взорвать петарды.
- Они весь вечер вчера под окнами взрывали петарды, - добавили пользователи в комментариях.
Люди негодуют, почему некоторые запускают фейерверки, несмотря на запрет. Они считают, что сейчас не лучшее время для использования пиротехники.
Однако, из-за чего произошел взрыв, неизвестно. Пока в спецслужбах не давали официальных комментариев по этому поводу.
Напомним, ранее власти ввели запрет на запуск и продажу пиротехнических изделий. Ограничение вступило в силу с 1 декабря и будет действовать до 1 марта 2024 года.