Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчан утром 30 декабря напугал звук взрыва

Ростовчан утром 30 декабря напугал звук взрыва
В Ростове жителей напугал звук взрыва утром 30 декабря. Сильный грохот раздался на Таганрогской около 5:10.

По словам горожан, звук взрыва разбудил горожан. Некоторые считают, что в преддверии Нового года кто-то решил взорвать петарды.

- Они весь вечер вчера под окнами взрывали петарды, - добавили пользователи в комментариях.

Люди негодуют, почему некоторые запускают фейерверки, несмотря на запрет. Они считают, что сейчас не лучшее время для использования пиротехники.

Однако, из-за чего произошел взрыв, неизвестно. Пока в спецслужбах не давали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, ранее власти ввели запрет на запуск и продажу пиротехнических изделий. Ограничение вступило в силу с 1 декабря и будет действовать до 1 марта 2024 года.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.