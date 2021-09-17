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В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 469 человек

В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 469 человек
В Ростовской области выявляют все больше инфицированных COVID-19. За сутки с 20 по 21 сентября вирус подхватили еще 469 человек.

Больше трети из них (41,6%) - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше зараженных оказалось среди людей от 46 до 65 лет - 27,7%. Пациентами с коронавирусом стали и пенсионеры. В возрастной категории от 66 до 79 лет зафиксировали 11,3% всех заболевших. Также диагноз подтвердился у пожилых людей старше 80 лет (2,3%) и детей (17,1% - несовершеннолетние).

Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 134 299 человек. По информации регионального правительства, 6 562 из них скончались от тяжелых последствий.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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