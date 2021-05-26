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В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 182 человек

В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 182 человек
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 27 по 28 мая диагноз подтвердился у 182 человек. Больше трети из них (36,3%) - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории заболели 66 человек. Люди от 46 до 65 лет заняли второе место по количеству зараженных. Пациентам с коронавирусом стали 53 человека (29,1%). Третью позицию заняли несовершеннолетние. COVID-19 обнаружили у 24 детей (13,2%).

Меньше всего инфицированных выявили среди пенсионеров. Борьбу с вирусом начали 23 дончанина в возрасте от 66 до 79 лет (12,6%), а также 16 пожилых людей старше 80 лет (8,8%).

Всего за период пандемии заболели 93 655 жителей Ростовской области. Из них 4 404 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: Regnum.ru.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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