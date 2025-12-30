В Ростовской области девятиклассникам для поступления в колледж разрешили сдавать всего два ОГЭ

Фото: Правительство Ростовской области

Ростовская область присоединилась к эксперименту по упрощенной аттестации для будущих студентов колледжей и техникумов. Это значит, что с 2026 года выпускникам девятых классов, планирующим поступать в учреждения среднего профессионального образования, нужно будет сдать только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Экзамены по выбору останутся для тех, кто захочет пойти в десятый профильный класс.Изначально Донской регион в список участников эксперимента не вошел, но теперь возвращен. Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин 29 декабря. Документ также продлевает практику до 2029 года.Напомним, что стартовал эксперимент в 2025 году. Планировалось упразднить обязательные профильные экзамены для девятиклассников в 12 регионах страны, в том числе в Ростовской области. Однако фактически к таким изменениям оказались готовы только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Показаны хорошие результаты: снизилось количество проваливших экзамены, выросло число абитуриентов в системе СПО. Тогда инициативу вернули в остальные изначально запланированные регионы.Основная цель нововведения — облегчить выпуск школьникам, которые не собираются в десятый класс. Так они смогут лучше подготовиться к основным экзаменам и вступительным испытаниям в учреждения СПО (при их наличии), освободить время на общее улучшение среднего балла.Чтобы новый порядок начал действовать с экзаменационной кампании 2026 года, власти региона должны разработать и утвердить все необходимые нормативные акты до 1 марта 2026 года. Уже летом будущего года выпускники смогут поступать по новым правилам.