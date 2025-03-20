Ростовская область вышла из эксперимента по сокращению ОГЭ

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Ростовская область, ранее участвовавшая в эксперименте по упрощению сдачи ОГЭ, теперь исключена из него. Девятиклассники будут сдавать экзамены по всем четырем предметам, чтобы поступить в колледж.Изначально проект предусматривал, что в Ростовской области девятиклассники могли сдавать ОГЭ только по двум предметам: математике и русскому языку. Это позволяло им получить аттестат, если они не планировали продолжать обучение в старших классах.Однако сейчас, согласно информации с портала Государственной Думы, Ростовская область не входит в число регионов, участвующих в эксперименте.