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В Ростовской области День рыбака отмечают 13 июля

В Ростовской области День рыбака отмечают 13 июля
В Ростовской области День рыбака празднуют во второе воскресенье июля.

С раннего утра берега Дона и других водоемов региона наполняются рыболовами. Для многих это не только профессиональный день, но и важная часть их культуры.

В некоторых станицах проходят конкурсы на самый большой улов. На костре готовят уху, чествуют победителей. Праздничные мероприятия часто устраиваются на берегах рек, где собираются семьи.

День рыбака в Ростовской области остается популярным праздником.
Фото: нейросеть
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