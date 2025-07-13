В Ростовской области День рыбака отмечают 13 июля

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В Ростовской области День рыбака празднуют во второе воскресенье июля.С раннего утра берега Дона и других водоемов региона наполняются рыболовами. Для многих это не только профессиональный день, но и важная часть их культуры.В некоторых станицах проходят конкурсы на самый большой улов. На костре готовят уху, чествуют победителей. Праздничные мероприятия часто устраиваются на берегах рек, где собираются семьи.День рыбака в Ростовской области остается популярным праздником.