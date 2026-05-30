В Матвеево-Курганском районе в результате атаки БПЛА погибли домашние животные

В Матвеево-Курганском районе в результате атаки беспилотника погибли домашние животные. Об этом сообщила глава района Дина Алборова.Инцидент произошёл в селе Греково-Тимофеевка ночью. Падение обломков дрона вызвало возгорание газовой трубы в одном из домов. Также были повреждены крыша и окна. К счастью, среди людей пострадавших нет.В результате взрыва погибли домашние животные. Повреждения получили два автомобиля, а в двух соседних домах выбиты стёкла.Как отметила глава района, все усилия направлены на устранение последствий инцидента и поддержку населения.Кроме того, после массированной атаки пострадали два мирных жителя. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшие находятся в больнице.