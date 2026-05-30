В Ростове-на-Дону 21 июня ожидается самый длинный день

В Ростове-на-Дону 21 июня начинается астрономическое лето. 21 июня будет самый длинный день в году. Его продолжительность составит 15 часов 56 минут. Подробнее рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.Летнее солнцестояние — это момент, когда день в северном полушарии становится самым длинным, а ночь — самой короткой. После 21 июня продолжительность дня начнет уменьшаться на несколько минут каждый день, а ночь — увеличиваться.Этот процесс продлится до зимнего солнцестояния, которое наступит 21 декабря 2026 года и знаменует начало астрономической зимы.