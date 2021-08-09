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В Ростовской области COVID-19 подхватили 483 человека за сутки

В Ростовской области COVID-19 подхватили 483 человека за сутки
В Ростовской области зафиксировали новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19 с начала пандемии. За сутки с 10 по 11 августа медики выявили 483 случая заражения.

Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (33,9%). Среди людей от 45 до 66 лет диагноз подтвердился у 32,1%. Также заболели пенсионеры от 66 до 79 лет (16,4%) и старше 80 лет (2,9%). В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и дети. За последние 24 часа положительные результаты тестов получили 14,7% несовершеннолетних.

Общее количество инфицированных достигло 114 701 человека. По информации регионального правительства, 5 439 пациентов ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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