Ростовский ветеринар дал советы по безопасности питомцев в праздники

- Шоколад, виноград, соленое и жареное – яд для животных, – предупреждает ветеринар.

Фото: Нейросеть

Новогодние праздники – время радости для людей, но для домашних животных они таят множество опасностей. Ростовский ветеринар Алексей Коновалов поделился ценными рекомендациями, как защитить любимцев от неприятностей в этот период.Праздник начинается с елки, и, к сожалению, с потенциальных проблем для кошачьего здоровья. Животное в доме — это тот же ребенок, и хозяева должны помнить о своей ответственности.Елку лучше установить вне досягаемости питомца, а от мишуры и "дождика" лучше отказаться вовсе. "В новогодние праздники пациенты с котиками, которые полакомились "дождиком", - самые частые гости в клинике," – рассказывает Коновалов. - Если питомец все же съел украшение, немедленно обратитесь к ветеринару! Никогда не тяните за нитку "дождика", это опасно для кишечника животного.Еще одна опасность – праздничный стол. Подкармливать питомцев со стола строго запрещено.Лучше готовить для питомца специальные блюда без соли и специй или покупать полезные лакомства в зоомагазине. Давайте их питомцу, поощряя хорошее поведение.