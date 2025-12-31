В Ростове водитель «Лады» погиб, врезавшись в фонарный столб из-за скользкой дороги

Фото: Госавтоинспекция РО

Ночью 30 декабря в Ростове-на-Дону произошла смертельная авария. 32-летний водитель автомобиля "Лада 2107" погиб, не справившись с управлением на обледенелой дороге.Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей к особой бдительности на дорогах. Рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в сложных погодных условиях.Трагедия произошла в донской столице в районе остановки "Березовая роща". Автомобиль занесло на скользкой дороге, в результате чего он вылетел с трассы и врезался в фонарный столб. Водитель скончался на месте происшествия.В регионе действует желтый уровень погодной опасности, предупреждающий о гололеде и снегопаде до конца суток 2 января.