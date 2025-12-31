Новости
Жители хутора в Азовском районе просят восстановить разрушающийся сельский клуб

В хуторе Павло-Очаково Азовского района Ростовской области жители остались без единственного места досуга. Сельский клуб зимой пустует из-за холода.

Клуб — центр жизни хутора. Здесь лепкой из гипса занимаются дети, молодежь и пенсионеры. Руководитель Юлия учит всему – от замеса раствора до раскраски фигурок.



— Занятия нравятся всем, даже малышам. Каждый уносит свою поделку, — рассказывает Юлия.

Летом клуб кипит: йога, вязание, лепка. Зимой — тишина. Последнее занятие со взрослыми прошло 11 декабря. Занятия временно проходят в ДК Семибалок, но не все могут туда ездить.



Клуб не ремонтировали десятилетиями. Стекла в окнах вылетели, двери рассохлись. Их временно заменили, но от мороза это не спасло.

Жители пять лет пишут в администрацию Азовского района. Последний ответ: «Проектно-сметную документацию рассмотрят в 2026 году — при наличии денег».

— Пишем про аварийное здание и пространство для молодежи, а в ответ: нет финансирования, — возмущается местная жительница Инна Бобкова.

Хуторяне готовы собрать часть средств сами, лишь бы возобновить занятия.
Фото: руководитель "Хуторяночки" Юлия
