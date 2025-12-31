Черепаху с опухшими глазами спасла ветврач из Ростова
Черепаху с опухшими глазами спасла ветврач из Ростова. Подробностями поделилась ветеринарный врач-герпетолог Анастасия Савченко 30 декабря.
Хозяин пресмыкающегося обратился к специалисту из-за плохого самочувствия питомца. У животного закрылись глаза, опухли веки, оно перестало есть и проявлять активность.
Анастасия Савченко говорит, что нередко при таких симптомах у черепах хозяева берутся за самолечение. Так, следуя советам из интернета, они начинают лечить глаза всевозможными мазями и народными средствами. Как оказалось, воздействовать на веки пресмыкающегося вообще не нужно.
Пациенту была оказана помощь на первичном приеме. Результат закрепили на повторном. Владелец наладил все недочеты в содержании. Теперь пресмыкающемуся нет необходимости еще раз посещать ветеринарного врача.