Психолог из Ростовской области рассказала, почему мы пересматриваем советские фильмы по сто раз

Фото: скрнишот с фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром»

Советские комедии – неизменный атрибут новогодних праздников в России. Почему, несмотря на обилие современных фильмов, мы из года в год пересматриваем "Иронию судьбы" и другие шедевры советского кинематографа? Ответ на этот вопрос дала ростовский психолог Алина Лебедева.По её словам, старые фильмы несут в себе ценности, которые сейчас редко встречаются в современном кино.- У народа изменилась психология, идеалы. Раньше было много лент, в которых говорили о доброте, позитивных аспектах жизни. Сейчас в основе морали часто лежит богатство, – поясняет психолог. – А люди все еще тянутся к заряду доброты, особенно во время праздников.Советские комедии создают атмосферу чуда и надежды, в которых мы так нуждаемся в преддверии Нового года. "В праздник всеобщего единения нам всем хочется, чтобы все было семейно, любовно и не одиноко. В кино все именно так: семьи воссоединяются, люди находят свои вторые половинки," – отмечает Лебедева.Еще один важный фактор – предсказуемость сюжета. "Наш мозг находит утешение в шаблонах. Когда мы пересматриваем старое любимое кино, мы получаем дополнительную награду в виде предвкушения эмоционального путешествия," – говорит психолог.Таким образом, пересмотр советских комедий – это не просто традиция, но и возможность окунуться в атмосферу добра, ностальгии и душевного тепла, которых зачастую не хватает в современном мире. Это способ почувствовать связь с прошлым и зарядиться позитивом на весь год.