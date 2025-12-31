Новости
В Ростовской области в ДТП с грузовиком один человек погиб и трое пострадали

В Ростовской области в ДТП с грузовиком один человек погиб и трое пострадали. Происшествие случилось 31 декабря на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск.

По имеющейся информации, 21-летний водитель «Хендай Акцента» проезжал Морозовский район. Вероятно, автовладелец увеличил скорость, из-за чего машину занесло на снежной дороге. Шофер потерял управление над машиной и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с движущейся фурой «Вольво».

- В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира «Хендай Акцента» (24, 25 и 26 лет). После от полученных травм водитель скончался в медицинском учреждении, - сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
