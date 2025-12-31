Новости
Снегопад парализовал движение поездов из Ростова в Сочи: пассажиры застряли в пути

Пассажиры поездов, следующих из Ростова-на-Дону в Сочи и обратно, столкнулись с серьезными задержками из-за обильного снегопада. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщает о сбое в расписании и призывает следить за обновлениями.

Инцидент произошел 31 декабря около двух часов ночи на участке Кавказская – Кубанская. Интенсивные осадки привели к нарушению работы контактной сети, что парализовало движение составов.

В настоящее время задержаны 18 поездов дальнего следования и 3 пригородных. Время ожидания составляет час и более, но, как сообщает портал DonDay со ссылкой на пассажиров, некоторые поезда стоят на месте уже более 10 часов.

-Уже больше 10 часов стоим в Армавире, поезд из Ростова в Сочи, – сетует один из пассажиров.


СКЖД уверяет, что пассажиры, задержавшиеся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Более 100 сотрудников работают над устранением последствий стихии.
Фото: СКЖД
