Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» запустил продажу билетов на домашние матчи в новом году. Об этом донская команда проинформировала в социальных сетях 31 декабря.Продажа открылась на игры до середины января. Так, 8 января ростовчане встретятся с «Ижсталью». 10 января ожидается игра с «Торосом». А 12 января «Ростов» проведет матч с «Молотом».Напомним, что ранее в пресс-службе донской команды сообщили о выходе из чемпионата России текущего сезона. Болельщики даже сделали петицию против ухода команды. На сегодняшний день ее подписали свыше тысячи человек. Возможно, это повлияло на открытые продажи билетов на матчи ростовской команды в новом году.