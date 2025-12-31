Донским аграриям отменили региональный режим ЧС из-за засухи и заморозков

Фото: Donday

В Ростовской области отменен региональный режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за неблагоприятных погодных условий – заморозков и засухи, которые серьезно угрожали урожаю. Об этом сообщили на сайте правительства региона.Решение об отмене было принято на заседании областной комиссии по ЧС и пожарной безопасности, опираясь на данные Росгидромета, свидетельствующие об устранении негативного влияния засухи на посевы озимой пшеницы.Режим ЧС был введен в два этапа: в мае из-за заморозков, охвативших 43 района, и в июне из-за почвенной засухи в 28 районах области.В период действия режима ЧС аграриям Ростовской области была оказана существенная государственная поддержка, которая помогла смягчить последствия стихии. С начала года донские сельхозпроизводители получили 32,43 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.Область также получила 241 млн рублей на субсидирование льготных кредитов для осенних полевых работ. Наиболее пострадавшие хозяйства могут пролонгировать кредиты на срок до одного года. Уже заключены соглашения о пролонгации на 258,4 млн рублей, планируется реструктуризация на сумму свыше 0,7 млрд рублей.Значительную роль сыграла система агрострахования. Общая поддержка превысила 330 млн рублей, позволив застраховать почти четверть посевных площадей. Страховые компании выплатили более 300 млн рублей, а еще около 80 млн рублей – по договорам без госсубсидии.