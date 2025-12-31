Жители Ростова рассказали, как проведут праздник в поезде из-за задержек

- Выехали из Ростова еще вчера (30 декабря) вечером и до сих пор стоим в Армавире, - говорит Дмитрий К. – Говорят снегом все завалило. Так, что есть возможность, встретить новогоднюю ночь в поезде.

- В лучшем случае в Сочи мы попадем ближе к утру, - сообщает Дмитрий. – Из-за налипания снега поезд проезжает несколько километров и потом вновь останавливается и стоит по пол часа – часу.



- Все к этому относятся философски и все понимают, - делится пассажир поезда. – У всех хорошее новогоднее настроение, паники нет.

- Есть холодная и горячая вода. Отопления нет, свет еле светит, горячего питания нет, - говорит Светлана.

- Паники вроде бы нет, чувствуют не очень, становится холодно. Сейчас у нас сядет аккумулятор и не будет электричества, - рассказала женщина.

Фото: Дондей

Жители Ростова-на-Дону и области вынуждены провести новогоднюю ночь в поезде. Из-за обильных осадков в Краснодарском крае с ночи 31 декабря происходит задержка ряда поездов.Проблемы появились на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская, где из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. На утро 31 декабря из-за этого с опозданием следовали 18 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда.Среди застрявших оказались и жители донской столицы. Свыше десяти часов прошло с момента остановки поезда №44 следующего из Ростова в Сочи.Со слов пассажиров, интернет у них есть, но появляется он изредка. Делать в поезде почти нечего – остается лишь спать, есть или читать.Скорее всего праздник люди будут встречать в поезде. По словам Дмитрия, новогоднюю ночь он впервые будет праздновать один, да еще и в поезде.Среди застрявших поездов №378 Новороссийск — Владикавказ (задержка больше 10 часов), №061 Москва — Владикавказ (застрял примерно на 13 часов).В СКЖД проинформировали, что пассажирам составов, которые задерживающихся в пути более четырех часов, будет предоставлено питание. Но в соцсетях люди жалуются, что воду и еду дали не во всех поездах, а где-то и вовсе были закрыты даже туалеты.Пассажирка поезда № 210СЦ, который следует из Ростова в Минводы, Светла С. рассказала редакции DonDay, что с часу ночи они стоят в Кропоткине. Когда транспортное средство тронется люди не знают. По словам Светланы, причину остановки толком не сообщили, сославшись на погодные условия.По словам женщины, пассажиры пока не паникуют, занять им себя нечем. Светлана со свои 13-летним ребенком просто сидят и мерзнут, так как очень холодно.Встретить главный зимний праздник тысячи россиянам, в том числе и жителям Ростовской области, придется в поезде.