Жители Ростова рассказали, как проведут праздник в поезде из-за задержек

Жители Ростова-на-Дону и области вынуждены провести новогоднюю ночь в поезде. Из-за обильных осадков в Краснодарском крае с ночи 31 декабря происходит задержка ряда поездов.

Проблемы появились на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская, где из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. На утро 31 декабря из-за этого с опозданием следовали 18 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда.

Среди застрявших оказались и жители донской столицы. Свыше десяти часов прошло с момента остановки поезда №44 следующего из Ростова в Сочи.

- Выехали из Ростова еще вчера (30 декабря) вечером и до сих пор стоим в Армавире, - говорит Дмитрий К. – Говорят снегом все завалило. Так, что есть возможность, встретить новогоднюю ночь в поезде.


Со слов пассажиров, интернет у них есть, но появляется он изредка. Делать в поезде почти нечего – остается лишь спать, есть или читать.

- В лучшем случае в Сочи мы попадем ближе к утру, - сообщает Дмитрий. – Из-за налипания снега поезд проезжает несколько километров и потом вновь останавливается и стоит по пол часа – часу.


Скорее всего праздник люди будут встречать в поезде.  По словам Дмитрия, новогоднюю ночь он впервые будет праздновать один, да еще и в поезде.

- Все к этому относятся философски и все понимают, - делится пассажир поезда. – У всех хорошее новогоднее настроение, паники нет.


Среди застрявших поездов №378 Новороссийск — Владикавказ (задержка больше 10 часов), №061 Москва — Владикавказ (застрял примерно на 13 часов).

В СКЖД проинформировали, что пассажирам составов, которые задерживающихся в пути более четырех часов, будет предоставлено питание. Но в соцсетях люди жалуются, что воду и еду дали не во всех поездах, а где-то и вовсе были закрыты даже туалеты.

Пассажирка поезда № 210СЦ, который следует из Ростова в Минводы, Светла С. рассказала редакции DonDay, что с часу ночи они стоят в Кропоткине. Когда транспортное средство тронется люди не знают. По словам Светланы, причину остановки толком не сообщили, сославшись на погодные условия.

- Есть холодная и горячая вода. Отопления нет, свет еле светит, горячего питания нет, - говорит Светлана.


По словам женщины, пассажиры пока не паникуют, занять им себя нечем. Светлана со свои 13-летним ребенком просто сидят и мерзнут, так как очень холодно.

- Паники вроде бы нет, чувствуют не очень, становится холодно. Сейчас у нас сядет аккумулятор и не будет электричества, -  рассказала женщина.


Встретить главный зимний праздник тысячи россиянам, в том числе и жителям Ростовской области, придется в поезде.
Фото: Дондей
