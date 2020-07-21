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В Ростовской области число заражённых Covid-19 стало более 12 тысяч

В Ростовской области число заражённых Covid-19 стало более 12 тысяч
Фото: yandex.ru

Более 12 тысяч жителей Ростовской области заразились коронавирусной инфекцией к утру 24 июля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По обновлённым данным роспотребнадзора, за последние сутки коронавирусом заразились 122 человека. Так, общее число инфицированных Covid-19 на Дону достигло 12020.

Как сообщалось ранее, обстановка на Дону с новым вирусом остаётся напряжённой. По словам главного санврача региона, Ростовская область почти неделю находится выше показателей, а также с каждым днём растёт число заболевших. Однако в донском регионе больше не фиксировали вспышек Covid-19. Это остаётся одним из положительных аспектов.

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