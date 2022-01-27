В Ростовской области число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек

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Более 10 тысяч жителей Ростовской области скончались с начала пандемии коронавируса. Такие данные приводит правительство донского региона по состоянию на 29 января.За минувшие сутки от последствий инфекции скончались семь человек. Это шесть женщин от 62 до 88 лет, а также 70-летний мужчина. Все они страдали хроническими заболеваниями, которые стали причиной тяжелого течения коронавируса и, как следствие, причиной смерти.Всего в Ростовской области жертвами инфекции стали 10 005 человек, среди которых есть дети.Напомним, что последние дни в регионе - бум заболеваемости. За минувшие сутки в Ростовской области коронавирус подхватили 1 885 человек. В связи с этим власти ввели новые ограничения.