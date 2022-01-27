В Ростовской области число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек
Более 10 тысяч жителей Ростовской области скончались с начала пандемии коронавируса. Такие данные приводит правительство донского региона по состоянию на 29 января.
За минувшие сутки от последствий инфекции скончались семь человек. Это шесть женщин от 62 до 88 лет, а также 70-летний мужчина. Все они страдали хроническими заболеваниями, которые стали причиной тяжелого течения коронавируса и, как следствие, причиной смерти.
Всего в Ростовской области жертвами инфекции стали 10 005 человек, среди которых есть дети.
Напомним, что последние дни в регионе - бум заболеваемости. За минувшие сутки в Ростовской области коронавирус подхватили 1 885 человек. В связи с этим власти ввели новые ограничения.