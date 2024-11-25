В Ростовской области чествовали многодетных матерей

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области в преддверии Дня матери прошло чествование многодетных матерей.Почетные дипломы губернатора донского региона «За заслуги в воспитании детей» вручил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.- Во все времена материнство на Дону было особо почитаемо. Самого глубокого уважения заслуживают многодетные мамы! Ведь многодетная семья – это огромный труд и особая ответственность! В области началась выдача удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи, также есть возможность пользования и электронным удостоверением с портала «Госуслуг», - отметил Андрей Пучков, обращаясь к присутствующим.Региональную награду получили 50 многодетных матерей. Они воспитывают четырех и более детей. Кроме того, дончанки получили единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.В том числе, награды удостоена Дина Коваленко – мать 11 детей. Ребята хорошо учатся и занимаются в спортивных секциях. Также награду получила Елена Соловьева. Она имеет 10 детей. Старшие ребята становились призерами и победителями соревнований по боксу.Многодетных мам традиционно награждают с 2009 года. За это время всего 800 женщин получили награду.