В Ростовской области будут резкие скачки температур от +8 до +34 градусов

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В Ростовской области ожидаются резкие перепады температур от +8 до +24 градусов. Об этом информируют синоптики Северо-Кавказского УГМС.По данным синоптиков, в регионе будет облачно. По северу местами пройдет дождь с грозой. Столбики термометров ночью 16 августа достигнут +14…+19 градусов , а местами до +8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +24…+29 градусов, по югу до +31 градуса.Кроме того, столбики термометров ночью 17 августа опустятся до +14…+19 градусов, а местами до +8 градусов. Днем температура воздуха составит +24…+29 градусов. 18 августа до +29…+34 градусов днем.