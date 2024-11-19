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В Ростовской области браконьер за раз сетями выловил около 400 рыб

В Ростовской области браконьер за раз сетями выловил около 400 рыб

В Ростовской области был пойман браконьер со значительным уловом плотвы. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

При обыске у 34-летнего мужчины, проживающего в поселке Саркел, полицейские обнаружили лодку, рыболовную сеть и более 400 особей плотвы.

Как уточнили в УТ МВД России по СКФО, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконный вылов водных ресурсов. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.
Фото: УТ МВД России по СКФО
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