В Ростовском области на трассе пострадал 48-летний мужчина

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В Ростовской области в результате аварии пострадал 48-летний мужчина. ДТП произошло 16 ноября на трассе Миллерово — Вешенская.44-летний водитель «Лады Гранты» двигался по дороге в направлении станицы Вешенской. В какой-то момент он выехал на встречную полосу. В результате на большой скорости автомобиль врезался в «ВАЗ-21101», за рулем которого был 48-летний мужчина.В результате ДТП пострадал автовладелец «ВАЗ-21101». Его с различными травмами госпитализировали в больницу.