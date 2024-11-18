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В Ростовском области на трассе пострадал 48-летний мужчина

В Ростовском области на трассе пострадал 48-летний мужчина
В Ростовской области в результате аварии пострадал 48-летний мужчина. ДТП произошло 16 ноября на трассе Миллерово — Вешенская.

44-летний водитель «Лады Гранты» двигался по дороге в направлении станицы Вешенской. В какой-то момент он выехал на встречную полосу. В результате на большой скорости автомобиль врезался в «ВАЗ-21101», за рулем которого был 48-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал автовладелец «ВАЗ-21101». Его с различными травмами госпитализировали в больницу.
Фото: DonDay
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