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Ростов вновь не получил паспорт готовности к отопительному сезону

Ростов вновь не получил паспорт готовности к отопительному сезону

Ростов-на-Дону вновь не сумел получить паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщило Северо-Кавказское управление Ростехнадзора на своем официальном сайте.

Из 49 городов и населенных пунктов в регионе восемь признаны неготовыми к зимнему периоду. В их числе - Ростов, Азов, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, а также Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы. Следует подчеркнуть, что по сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась на 4,1%.

Руководители тех муниципальных образований, которые остались без паспортов готовности, должны заняться исправлением выявленных недостатков, чтобы в будущем получить необходимые документы о готовности.
Фото: Donday
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