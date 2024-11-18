В Ростове на гребном канале обнаружили огромную нутрию

Фото: ростов.ру

Жители Ростова-на-Дону поделились необычной находкой. На берегу гребного канала они заметили нутрию. Видео с забавным зверьком опубликовал читатель Donday 18 ноября.Очевидцы рассказали, что нутрия неожиданно выбежала на мост. Однако, увидев людей, быстро спряталась.- Водный рататуй, — в шутку назвал её ростовчанин.Нутрия относится к семейству грызунов и ценится за свой мех. Часто этих животных разводят в личных подсобных хозяйствах. Также нутрий можно встретить в районе родника Сурб-Хач и каналах Батайска.Специалисты напоминают, что нутрии — дикие животные и не стоит пытаться поймать их или приручить. Лучше оставить зверька в покое и дать ему возможность вернуться в естественную среду обитания.