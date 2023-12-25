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В Ростовской области задержали браконьера, наловившего рыбы на 60 тысяч рублей

В Ростовской области задержали браконьера, наловившего рыбы на 60 тысяч рублей
В Ростовской области транспортные полицейские совместно с Росрыболовством задержали мужчину, незаконно ловившего рыбу. Об этом сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Правоохранители и инспекторы Росрыболовства обнаружили мужчину на берегу Цимлянского водохранилища. С собой у него были длинные рыболовные сети и большое количество рыбы. Оказалось, что местный житель незаконно поймал рыбы на 60 тысяч рублей.

У него изъяли лодку с подвесным мотором, рыболовную сеть длиной 60 метров и более 50 особей рыб разных пород, среди которых - судак и плотва.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Рыбаку грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: УТ МВД России по СКФО.
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