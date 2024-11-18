В Ростовской области водитель скрылся с места аварии

Фото: МО МВД РОССИИ «Кашарский»

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого мужчина сбил несовершеннолетнего. Авария случилась 17 ноября в Кашарском районе.Около 18:40 на улице Ленина в хуторе Первомайском водитель автомобиля «ВАЗ-211440», не имея водительских прав, не смог справиться с управлением и наехал на ребенка. После происшествия мужчина покинул место аварии.- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход. Ребенка с ушибами в области тазобедренного и левого коленного суставов срочно госпитализировали, - сообщили в Государственной автоинспекции МО МВД России «Кашарский».