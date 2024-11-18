В парке Красного Сулина неизвестные сорвали таблички и подожгли стол для тениса

Фото: тг-канал Красный Сулин

В городе Красный Сулин Ростовской области произошел акт вандализма — неизвестные разгромили городской парк. Инцидент произошел 17 ноября на улице Фурманова.Трое неизвестных молодых людей поздно ночью пришли в парк имени Андрея Сулина и решили там «повеселиться». Их действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, и кадры попали в интернет. На видео видно, как молодые люди срывали информационные таблички и вырвали с корнем теннисный стол и пытались учинить пожар.По словам Леонида Казырьяна, директора парка, размер ущерба оценивается примерно в 50 тысяч рублей. Окончательная сумма будет установлена после проведения экспертизы.Случаем заинтересовались правоохранительные органы. Причины такого поведения пока неизвестны.Если виновные будут найдены, они понесут наказание в виде штрафа.