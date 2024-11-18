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В Ростовской области во двор многоэтажки забрела корова

В Ростовской области во двор многоэтажки забрела корова

В Батайске на улице Половинко, в районе «Южный берег», 18 ноября жители заметили корову, которая неожиданно оказалась в микрорайоне.

Не обращая внимания на людей вокруг, животное без особых преград и забот бродило по газонам, проходя мимо детских площадок. Местные жители уже привыкли к подобным неожиданным появлениям — такие случаи уже происходили раньше.

Жители микрорайона быстро начали обсуждать «нового соседа» и его возможное происхождение. Многие предположили, что корова сбежала от владельца из ближайшего дачного общества, где скотоводство — распространённое занятие. Это не первое подобное происшествие в Батайске, и многие местные жители вспомнили о прошлых инцидентах с другим домашним скотом. Например, однажды на эту территорию забежал бык, который, перемещаясь по дворам, смог повредить несколько автомобилей своими рогами.
Фото: Соцсети
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