Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим

- Как в прошлые годы, необходимо проводить превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков: подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. При выпадении осадков оперативно расчищать дороги и пешеходные дорожки от снега, - отметил глава администрации города. - Отдельная просьба к тем автовладельцам, которые еще не заменили летнюю резину на зимнюю, сделать это как можно быстрее. Это повысит безопасность дорожного движения.

Фото: Администрация Ростова.

Ростовские коммунальные службы перешли на зимний режим. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Зимний режим включает работы, которые выполняются только в холодное время года. Среди основных: обработка ото льда дорог, пешеходных дорожек, расчистка снега.Ранее в городе прошла проверка снегоуборочной техники – так называемая Линейка готовности. На машины установлено зимнее оборудование. Специалисты проверили техническое состояние парка снегоуборочной коммунальной техники, оценили подвижной состав, навигационное оборудование, наличие противогололедных материалов, шанцевый инструмент и готовность дежурных бригад в любой момент прийти на помощь ростовчанам.Уже этой ночью в Ростове температура опустилась ниже 0 градусов, была изморозь. Алексей Логвиненко поручил городским службам держать руку на пульсе и следить за прогнозом. Как только будет информация об ухудшении погоды, коммунальные службы города должны сработать на опережение.Добавим, что предстоящей зимой для уборки снега и льда будет задействовано 245 единиц специальной техники, в том числе 75 комбинированных дорожных машин. Также в рамках муниципальных контрактов привлекут тысячу дворников. Также уже подготовлено 14 тысяч тонн противогололедных материалов. Помимо традиционных комбинированных реагентов (пескосоляная смесь), это многокомпонентный композиционный реагент (Бионорд). Он показал свою эффективность в предыдущие периоды. Его применение позволяет быстрее и с меньшими затратами очищать дороги от снега и льда.