Ростовские врачи спасли хищную лунь, сломавшую крыло



Сломавшую крыло лунь спасали ветеринары из Ростова. Случай спасения хищной птицы рассказали 31 августа в ветеринарной клинике Доктор Айболит.



Раненую птицу подобрали на улице ростовчане. Они принесли ее в клинику с просьбой осмотреть. Выяснилось, что у нее сломана кость на крыле. Орнитологи решили оперировать пернатую. Они вживили в кости специальные конструкции.



- Сейчас лунь идет на поправку. В ближайшее время ее ждет снятие металлоконструкций и реабилитация, - успокаивают врачи.



Когда крыло полностью заживет, лунь снова сможет летать.



Лунь - это хищная птица семейства ястребовых. Достигает размеров примерно 40-60 сантиметров, а за счет длинного хвоста и крыльев может бесшумно лететь над землей и охотиться.