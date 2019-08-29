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Ростовские врачи спасли хищную лунь, сломавшую крыло

Ростовские врачи спасли хищную лунь, сломавшую крыло
Сломавшую крыло лунь спасали ветеринары из Ростова. Случай спасения хищной птицы рассказали 31 августа в ветеринарной клинике Доктор Айболит.

Раненую птицу подобрали на улице ростовчане. Они принесли ее в клинику с просьбой осмотреть. Выяснилось, что у нее сломана кость на крыле. Орнитологи решили оперировать пернатую. Они вживили в кости специальные конструкции.

- Сейчас лунь идет на поправку. В ближайшее время ее ждет снятие металлоконструкций и реабилитация, - успокаивают врачи.

Когда крыло полностью заживет, лунь снова сможет летать.

Лунь - это хищная птица семейства ястребовых. Достигает размеров примерно 40-60 сантиметров, а за счет длинного хвоста и крыльев может бесшумно лететь над землей и охотиться.

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