В Ростовской области более 70% квартир в новостройках остаются непроданными

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К концу 2024 года в Ростовской области около 74% квартир в новостройках остались непроданными. Статистически данные привели в Единой информационной системе жилищного строительства.В регионе реализовали более миллиона квадратных метров жилья. Еще около трех миллионов «квадратов» пустуют. При этом около 20 тысяч квартир еще не выставили на продажу.Ранее министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров рассказал, что всего в 2025 году в регионе ожидается ввод в эксплуатацию около 2,7 миллионов квадратных метров жилья. Это примерно на 7% меньше, чем годом ранее.