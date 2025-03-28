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В Ростовской области в 2025 году почти 17 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ

В Ростовской области в 2025 году почти 17 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
В Ростовской области в 2025 году ЕГЭ будут сдавать более 16,9 тысячи школьников. Из них 15,7 тысячи — выпускники текущего года. Об этом сообщает Donday.

Также экзамен будут сдавать 1,2 тысячи участников, не являющихся выпускниками текущего года.

Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. В 2024 году два предмета сдавали около 1,2 тысячи учащихся, а в 2025 году их число увеличилось до 1,3 тысячи.

В 2024 году 2,8 тысячи выпускников пересдали экзамены в дополнительные дни. Это могли сделать те, кто не справился с заданиями с первой попытки, хотел улучшить результаты или не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине.
Фото: Ростов ру
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