В Ростовской области в 2025 году почти 17 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ

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В Ростовской области в 2025 году ЕГЭ будут сдавать более 16,9 тысячи школьников. Из них 15,7 тысячи — выпускники текущего года. Об этом сообщает Donday.Также экзамен будут сдавать 1,2 тысячи участников, не являющихся выпускниками текущего года.Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. В 2024 году два предмета сдавали около 1,2 тысячи учащихся, а в 2025 году их число увеличилось до 1,3 тысячи.В 2024 году 2,8 тысячи выпускников пересдали экзамены в дополнительные дни. Это могли сделать те, кто не справился с заданиями с первой попытки, хотел улучшить результаты или не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине.