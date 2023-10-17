Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Гуково ищут без вести пропавшую бабушку, нуждающуюся в медпомощи

В Гуково ищут без вести пропавшую бабушку, нуждающуюся в медпомощи
В городе Гуково Ростовской области без вести пропала пожилая женщина. О местонахождении 85-летней Лидии Бахтиной нет вестей несколько дней.

Последний раз ее видели 15 октября. В тот день горожанка ушла из дома и не вернулась. Бабушка нуждается в медицинской помощи, поэтому родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У Лидии седые волосы, серые глаза, рост - около 160 сантиметров, худощавое телосложение. В день исчезновения на ней были платье, куртка вишневого цвета, платок и черные сапоги. С собой женщина взяла желтую трость. Возможно, бабушка может представиться Феклой Ивановной.

Если вы видели Лидию Бахтину или знаете что-то о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.