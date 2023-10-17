В Гуково ищут без вести пропавшую бабушку, нуждающуюся в медпомощи

Фото: Лиза Алерт Юг.

В городе Гуково Ростовской области без вести пропала пожилая женщина. О местонахождении 85-летней Лидии Бахтиной нет вестей несколько дней.Последний раз ее видели 15 октября. В тот день горожанка ушла из дома и не вернулась. Бабушка нуждается в медицинской помощи, поэтому родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У Лидии седые волосы, серые глаза, рост - около 160 сантиметров, худощавое телосложение. В день исчезновения на ней были платье, куртка вишневого цвета, платок и черные сапоги. С собой женщина взяла желтую трость. Возможно, бабушка может представиться Феклой Ивановной.Если вы видели Лидию Бахтину или знаете что-то о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.