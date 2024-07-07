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В Ростовской области без вести пропал 78-летний пенсионер

В Ростовской области без вести пропал 78-летний пенсионер
В Ростовской области без вести пропал 78-летний пенсионер. Виктор Котляров не выходил на связь с 6 июля.

Мужчина проживает в поселке Екатериновка Сальского района. Он исчез в тот же день, ушел в неизвестном направлении. Близкие забили тревогу, когда пенсионер не вернулся. Они обратились за помощью в полицию, после чего к поискам присоединились неравнодушные люди.

Виктор Котляров имеет рост 150 см, фигура худощавая, обрит наголо, глаза голубые. У него были с собой голубое ведро, удочка и черная собака.

Если у вас есть информация о том, где находится Виктор, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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