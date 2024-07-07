Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области без вести пропал 78-летний пенсионер. Виктор Котляров не выходил на связь с 6 июля.Мужчина проживает в поселке Екатериновка Сальского района. Он исчез в тот же день, ушел в неизвестном направлении. Близкие забили тревогу, когда пенсионер не вернулся. Они обратились за помощью в полицию, после чего к поискам присоединились неравнодушные люди.Виктор Котляров имеет рост 150 см, фигура худощавая, обрит наголо, глаза голубые. У него были с собой голубое ведро, удочка и черная собака.Если у вас есть информация о том, где находится Виктор, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру: 112.