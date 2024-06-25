В Ростовской области без вести пропал 73-летний пенсионер

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области пропал без вести 73-летний Николай Ведерников. С 20 мая он не выходит на связь с родными и близкими.Последний раз Николая видели в станице Егорлыкской, где он ушёл из дома в неизвестном направлении. С тех пор он не вернулся, и родные забеспокоились. Они обратились за помощью в поисках Николая в полицию и к волонтёрам.Рост Николая — 150 см, он худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нём были зелёная кофта, синяя рубашка, зелёные камуфляжные штаны и чёрные туфли. Также с собой у него были тёмно-коричневая трость и голубая клетчатая сумка.Если вы видели этого мужчину на фото или знаете, где он может находиться, пожалуйста, обратитесь по номеру телефона: 112.