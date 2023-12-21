В Ростовской области без вести пропал 57-летний мужчина

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В Аксае без вести пропал 57-летний мужчина. О местонахождении Игоря Матвеева ничего не известно с 18 декабря.Близкие рассказали, что в день исчезновения мужчина был в кафе «Мега-Ашан». Он должен был сесть на автобус и поехать домой. Однако к вечеру Игорь Матвеев перестал отвечать на звонки и сообщения. Встревоженные родственники забили тревогу и начали поиски самостоятельно. Они надеются найти его своими силами, поэтому в полицию еще не обращались.Родные Игоря написали посты в социальных сетях с просьбой оказать помощь в поиске.Пропавший плотного телосложения. У него светлые волосы, прямой нос. В тот день мужчина был одет в спортивные штаны, синюю куртку и черную кепку.Если вы знаете что-то о местонахождении Игоря Матвеева, позвоните по номеру: +8-950-921-87-07.