В Ростовской области без тепла из-за аварии остались два детсада и 27 домов

Фото: Дондей

В Ростовской области без тепла остались два детсада и 27 домов. Авария на теплотрассе в Цимлянске произошла утром 26 декабря.Пл данным глава администрации Цимлянского района Елены Ночевкиной, причиной стала авария на теплотрассе. В результате отапливаться перестали больше 20 МКД и детские сады «Теремок» и «Сказка». На месте работает работает ремонтная бригада.Как отметила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, окончание работ планируется до 19:00 текущего дня.