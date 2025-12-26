Новости
В Ростовской области без тепла из-за аварии остались два детсада и 27 домов

В Ростовской области без тепла остались два детсада и 27 домов. Авария на теплотрассе в Цимлянске произошла утром 26 декабря.

Пл данным глава администрации Цимлянского района Елены Ночевкиной, причиной стала авария на теплотрассе. В результате отапливаться перестали больше 20 МКД и детские сады «Теремок» и «Сказка». На месте работает работает ремонтная бригада.

Как отметила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, окончание работ планируется до 19:00 текущего дня.
Фото: Дондей
