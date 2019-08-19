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В Ростовской области археологи нашли статуэтку, которой больше восьми тысяч лет

В Ростовской области археологи нашли статуэтку, которой больше восьми тысяч лет
На Дону в Ракушечном Яру археологи нашли наидревнейшую в Восточной Европе керамику. Историческому фрагменту статуэтки больше восьми тысяч лет. Среди уникальных находок - также подвески и другие украшения из раковин, мотыга и рога благородного оленя. Экспедиция проводила раскопки все лето.

Самую старую в Восточной Европе керамику нашли в Ракушечном Яру, древнем поселении начала седьмого тысячелетия, которое находится на Дону.

По словам начальника археологической экспедиции Екатерины Долбуновой, исторические слои находятся под несколькими метрами песчаных отложений. Благодаря этому они были надежно закреплены.

Специалисты нашли в Ростовской области остатки древних поселений с раковинными платформами, очажными выкладками, глиняными сосудами. Также предки оставили в Ракушечном Яру костяные и кремневые сосуды.

Ученые считают, что исследования памятника помогут понять, какими навыками изготовления глиняной посуды и обращения с домашними животными владело древнее население Восточной Европы.

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